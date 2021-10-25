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Обезьяны искупались в листве и проводили осень в ижевском зоопарке
Общество
Обезьяны искупались в листве и проводили осень в ижевском зоопарке
pixabay.com  /  PD

Ижевск, 25 октября. В зоопарке Ижевска сотрудники устроили обезьянам осенние проводы. Животные с удовольствием искупались в листьях.

Работники зоопарка принесли в подарок своим подопечными не только осенние листья, но еще желуди, груши и яблоки. Видео с реакцией обезьян попало в социальные сети.

На кадрах видно, как две взрослые особи с интересом рассматривают и перекладывают листья. Одна из обезьян начала насыпать их прямо на себя. Больше всех оценили подарок шимпанзе и орангутанги.

Недавно в Ленинградском зоопарке родились двое детенышей-самцов патагонских мар, сообщало Федеральное агентство новостей. Грызуны успели показать зоологам свой активный и дружелюбный характер. На данный момент малыши только спят, кушают и общаются друг с другом. Несмотря на свой небольшой возраст — они успели попробовать помимо материнского молока ветки осины, сено и морковь.

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