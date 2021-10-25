Мишустин: база недобросовестных импортеров позволит бороться с контрафактом в России

Москва, 25 октября. База данных о недобросовестных импортерах и поставщиках может быть создана в России для более эффективной борьбы с контрафактом, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, глава кабмина отметил, что необходимо защитить россиян от некачественных товаров. Для того чтобы реализовать задуманное, потребуется команда квалифицированных специалистов. При формировании такой базы крайне важно системно взаимодействовать с бизнес-сообществом.

Кроме того, в будущем предстоит проделать большую работу по созданию и внедрению современных механизмов борьбы с контрафактной продукцией. В первую очередь необходимо развивать систему маркировки и прослеживаемости товаров. Также нужно внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, добавил Мишустин

Премьер-министр ранее заявил, что в России с декабря стартует эксперимент по формированию единой системы, благодаря которой малый и средний бизнес, а также самозанятые смогут получить доступ ко всем мерам государственной поддержки.

После внедрения маркировки рынок обуви в России стал «честнее» на 35%. Специальные коды дают потребителям уверенность, что они покупают «настоящую обувь», а не контрафакт, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».