Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 14:15
14:14
Общество
В Севастополе выставят блокпосты и закроют въезд для некоторых граждан
14:09
Общество
Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
14:09
Общество
Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
14:07
Общество
Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
14:05
Экономика
Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
14:02
Политика
Украинский тревел-блогер Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке
14:02
Армия
Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
14:02
Весь мир
Зеленский готовится к обострению в Донбассе и продолжает зачищать информационное поле
14:02
Общество
Михалков поделится секретами мастерства с учениками и выпускниками своей Академии
14:00
Общество
Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом
Все новости

Главнокомандующий армией Судана объявил в стране чрезвычайное положение
Весь мир
Главнокомандующий армией Судана объявил в стране чрезвычайное положение
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 25 октября. Главнокомандующий Вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в государстве. Об этом он сказал в ходе своего выступления.

Он также заявил о роспуске Суверенного совета и Совета министров, отметив, что военные останутся у власти в государстве, пока не сформируется новый гражданский кабмин.

«На протяжении всей истории суданцы отвергали правительства, не соблюдающие принципы свободы и справедливости», — добавил он.

По словам Аль-Бурхана, вооруженные силы проведут демократический переход вплоть до избрания гражданского кабмина путем выборов, которые состоятся в июле 2023 года. До этого момента руководство страной на себя возьмет «эффективное правительство».

«Страну возглавит правительство с независимыми национальными компетенциями. При его формировании будет учитываться справедливое представительство всех людей», — подчеркнул главнокомандующий ВС.

Он также поблагодарил «соседей и друзей Судана» за их усилия в переходный период, начавшийся в 2019 году.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что переворот в Судане стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Главнокомандующий армией Судана объявил в стране чрезвычайное положение
выборы судан переворот
Комментировать