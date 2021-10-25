Главнокомандующий армией Судана объявил в стране чрезвычайное положение

Хартум, 25 октября. Главнокомандующий Вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в государстве. Об этом он сказал в ходе своего выступления.

Он также заявил о роспуске Суверенного совета и Совета министров, отметив, что военные останутся у власти в государстве, пока не сформируется новый гражданский кабмин.

«На протяжении всей истории суданцы отвергали правительства, не соблюдающие принципы свободы и справедливости», — добавил он.

По словам Аль-Бурхана, вооруженные силы проведут демократический переход вплоть до избрания гражданского кабмина путем выборов, которые состоятся в июле 2023 года. До этого момента руководство страной на себя возьмет «эффективное правительство».

«Страну возглавит правительство с независимыми национальными компетенциями. При его формировании будет учитываться справедливое представительство всех людей», — подчеркнул главнокомандующий ВС.

Он также поблагодарил «соседей и друзей Судана» за их усилия в переходный период, начавшийся в 2019 году.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что переворот в Судане стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской страны.