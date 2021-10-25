Молдавия заявила о готовности продолжить переговоры с «Газпромом» по поставкам газа

Кишинев, 25 октября. Правительство Молдавии продолжит диалог о поставках газа с российской компанией «Газпром», заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

Переговоры по экспорту сырья продолжатся 27 октября в Санкт-Петербурге с председателем правления холдинга Алексеем Миллером, добавил молдавский чиновник. В Москве делегация из Кишинева вместе с вице-премьером по реинтеграции уже провела встречу с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, директором «Газпром экспорта» Еленой Бурмистровой, а также главой Минэнерго России Николаем Шульгиновым.

АО «Молдовагаз» и «Газпром» после истечения льготного контракта продлили соглашение о поставках сырья в республику на один месяц. Теперь Молдавия закупает топливо по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой оно идет в Европу. В связи с дефицитом газа власти ввели «режим тревоги», а затем и чрезвычайной ситуации. Местное население призвали пользоваться альтернативными источниками тепла, пишет «ФедералПресс».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог с Кишиневом по поставкам голубого топлива. Позиция Москвы, по его словам, предельно понятна и является сугубо коммерческой.