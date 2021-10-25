Крым, Краснодарский край и Ленобласть стали самыми популярными маршрутами для отдыха зимой

Москва, 25 октября. Эксперты онлайн-сервиса для бронирования жилья Tvil.ru перечислили самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха внутри страны.

Специалисты компании проанализировали бронирования отелей, оформленные туристами с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года. В результате выяснилось, что наибольшим спросом у жителей России пользуются Крым, Краснодарский край и Ленинградская область. Следом идут Подмосковье, республика Татарстан, Карелия, Ставропольский край и Вологодская область, передает РИА Новости.

По данным исследования, путешественники планируют себе отдых на срок от трех до семи ночей и тратят на него до 12 тысяч рублей в сутки. Отмечается, что самые недорогие каникулы можно устроить в Ставрополье.

Тула и Калуга попали в список самых бюджетных направлений для путешествий на поезде. При этом из Северной столицы, заплатив до 1000 рублей в одну сторону, можно уехать сразу по 12 направлениям.