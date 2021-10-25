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МИД Испании призвал институты Евросоюза быть «твердыми» в отношении Польши
Политика
МИД Испании призвал институты Евросоюза быть «твердыми» в отношении Польши
Prt Scr twitter.com  /  @jmalbares

Мадрид, 25 октября. Польша не может ставить себя вне или внутри рамок Евросоюза в зависимости от своей выгоды, считает глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Выступая на Новом экономическом форуме в Мадриде, министр отметил, что институты Евросоюза должны быть «твердыми» в отношении Варшавы, давая сигнал, что «никто не может ставить себя вне ЕС, когда ему выгодно».

«Все страны должны понять: тот, кто говорит, что их национальное право выше европейского права, ставит себя вне Европейского союза. А вне ЕС невозможно противостоять таким вызовам как COVID-19 или экономический кризис», — высказался министр.

Альбарес добавил, что Евросоюз должен до последнего сохранить свою сплоченность.

Ранее премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого оборвали на выступлении в Европарламенте. Премьер говорил о шантаже и угрозах со стороны ряда европейских политиков из-за того, что Конституционный суд Польши признал верховенство польского права над европейским, передает НСН.

Как пишет немецкое издание Tageszeitung, решение Польши признать главенство национальных законов над законами ЕС разозлило руководство Брюсселя. Из-за решения Польши в Европе произошел огромный кризис, уверены журналисты.

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