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Страны ОДКБ начали переброску сил в места дислокации после учений в Таджикистане

  /   Обновлено: 25 октября 2021 13:29
Армия
Страны ОДКБ начали переброску сил в места дислокации после учений в Таджикистане
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Волосевич

Душанбе, 25 октября. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений, которые проходили в Таджикистане у афганской границы.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что в переброске военных подразделений задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты ВКС России. Отмечается, что маневры проходили с 18 по 23 октября на полигонах Харб-Майдон и Момирак.

«Военнослужащие ВС Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, задействованные в совместном учении в Организации Договора о коллективной безопасности, начали возвращение в пункты постоянной дислокации», — рассказали в ЦВО.

Всего в учениях были задействованы более четырех тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники. Основу контингента ВС РФ составили подразделения российской военной базы в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что учения подразделений Восточного военного округа по противодействию терроризму прошли в 11 субъектах Дальнего Востока. Также стало известно, что спецназ Южного военного округа в рамках тренировки совершил рейд по тылам условного противника, передает RT.

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