Вашингтон, 25 октября. Намерение Российской Федерации построить собственный газопровод, который не зависит от милости стран-транзитеров, — естественное и правильное устремление, не имеющее ничего общего с угрозами Западу. К такому выводу пришел обозреватель агентства Bloomberg Джулиан Ли.

Строительство «СП-2» с подачи чиновников из Брюсселя и Вашингтона обросло множеством «антиевропейских» мифов, которые Ли развенчал в своем материале. Американский журналист напомнил читателям о множестве проектов трубопроводов, которые провалились из-за зависимости стран-транзитеров, например, канадский Keystone XL или иракский IPSA. Россия лишь минимизирует риски, запуская проект, который зависит от минимального количества третьих стран, объяснил аналитик Bloomberg.

«Газопровод "Северный поток — 2" из России в Германию по дну Балтийского моря США и ряд стран Европы осудили как российский заговор, чтобы заманить в ловушку европейских покупателей. Это не так», — уверенно заявил Джулиан Ли.

ФБА «Экономика сегодня» /

Истинное значение «СП-2» для России заключается в том, что проект знаменует собой успешное завершение 30 лет борьбы Кремля за полную топливную независимость. «Северный поток — 2», пишет Ли — это венец усилий Москвы и «Газпрома» по обеспечению собственной безопасности после завершения холодной войны и распада СССР. Тогда образовалась целая плеяда государств, каждое из которых могло прибегнуть к шантажу Москвы в своих корыстных целях.

Россия намеренно сосредотачивает поставки углеводородов в своих руках, отказываясь от посредников в лице Польши, стран Балтии, Белоруссии и Украины. В противном случае высок риск повторить судьбу проектов Keystone XL и IPSA, которые фактически были «зарублены» из-за нежелания посредников идти на компромиссы.

«...неудивительно, что Россия намерена положить конец своей зависимости от подобных связей», — заключает эксперт Bloomberg.

Российский газопровод «Северный поток — 2» проходит сертификацию властями Германии. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов озвучил срок выдачи компании Nord Stream 2 AG всех необходимых документов — 8 января 2021 года. Как пишет НСН со ссылкой на британского эксперта Тимоти Эша, запуск топливной артерии обернется резким падением цен на газ в Европе.