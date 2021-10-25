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Читателей Express возмутили агрессивные нападки британского генерала Картера на Россию
Армия
Читателей Express возмутили агрессивные нападки британского генерала Картера на Россию
pixabay.com

Лондон, 25 октября. Читатели британского издания Daily Express обрушились с критикой на начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера после его слов о том, что новейшее российское оружие может угрожать Лондону.

Ранее британский генерал заявил, что разрабатываемое российскими специалистами вооружение может представлять «угрозу» для Великобритании. По его словам, Лондон должен оперативно реагировать на системные вызовы не только со стороны России, но и Китая. Читателей британских СМИ возмутили агрессивные нападки генерала на РФ, поэтому они решили осадить его.

«Когда это Россия угрожала Великобритании? Сколько раз за последние 20 лет Америка воевала за рубежом, а Великобритания ей прислуживала?» — написал один из комментаторов.

Читателей Express возмутили агрессивные нападки британского генерала Картера на Россию
pixabay.com /

При этом некоторые настойчиво советовали британским военным «не злить русского медведя». По их словам, Лондон может поплатиться за необоснованные обвинения об «исходящей угрозе». Британцы считают, что Россия не заинтересована в противостоянии с Евросоюзом или Великобританией, а подобные заявления распространяются британским минобороны лишь для увеличения бюджета.

«Кто-то действительно думает, что Россия нападет на нас? Зачем им это?» — написал один из британцев.

Ранее политолог Владимир Брутер в интервью RT заявил, что Россия добивается решения всех спорных вопросов на мировой арене исключительно мирным путем. При этом Британия собирается поставить Украине новые ракеты, которые могут быть размещены близ российских границ.

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