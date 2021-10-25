В Кремле рассчитывают на диалог с Молдавией по поставкам газа

Москва, 25 октября. Москва надеется на активный диалог с Кишиневом по теме газа, у России по этому поводу предельно ясная, коммерческая позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Молдовагаз» и «Газпром» 30 сентября продлили контракт на экспорт газа до конца октября, на время переговоров. Достигнуть результатов пока не удалось. В республике в настоящий момент наблюдается дефицит голубого топлива, в связи с чем власти обратились к Украине с просьбой оказать поддержку поставками сырья.

«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — пояснил официальный представитель Кремля.

Российская компания «Газпром» ранее объявила, что может остановить поставки топлива в Молдавию с 1 декабря 2021 года. Долг Кишинева за поставленный газ составляет с учетом просрочки платежей, по предварительным оценкам, составляет 709 млн долларов.