Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 14:14
14:14
Общество
В Севастополе выставят блокпосты и закроют въезд для некоторых граждан
14:09
Общество
Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
14:09
Общество
Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
14:07
Общество
Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
14:05
Экономика
Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
14:02
Политика
Украинский тревел-блогер Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке
14:02
Армия
Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
14:02
Весь мир
Зеленский готовится к обострению в Донбассе и продолжает зачищать информационное поле
14:02
Общество
Михалков поделится секретами мастерства с учениками и выпускниками своей Академии
14:00
Общество
Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом
Все новости

В Кремле рассчитывают на диалог с Молдавией по поставкам газа
Экономика
В Кремле рассчитывают на диалог с Молдавией по поставкам газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Москва надеется на активный диалог с Кишиневом по теме газа, у России по этому поводу предельно ясная, коммерческая позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Молдовагаз» и «Газпром» 30 сентября продлили контракт на экспорт газа до конца октября, на время переговоров. Достигнуть результатов пока не удалось. В республике в настоящий момент наблюдается дефицит голубого топлива, в связи с чем власти обратились к Украине с просьбой оказать поддержку поставками сырья.

«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — пояснил официальный представитель Кремля.

Российская компания «Газпром» ранее объявила, что может остановить поставки топлива в Молдавию с 1 декабря 2021 года. Долг Кишинева за поставленный газ составляет с учетом просрочки платежей, по предварительным оценкам, составляет 709 млн долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В Кремле рассчитывают на диалог с Молдавией по поставкам газа
Газпром песков молдавия
Комментировать