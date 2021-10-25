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В Южной Корее стартовали стратегические военные учения «Хогук»

  /   Обновлено: 25 октября 2021 13:15
Армия
В Южной Корее стартовали стратегические военные учения «Хогук»
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Сеул, 25 октября. Вооруженные силы Республики Корея развернули масштабные стратегические учения «Хогук» с участием трех родов войск, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на данные командования.

Тренировочные мероприятия стартовали в понедельник, 25 октября, и продлятся до 5 ноября. Учения будут проводиться в условиях профилактических мер против коронавирусной инфекции COVID-19, а также африканской чумы свиней. Информация о масштабах операции не раскрывается. При этом известно, что военные будут отрабатывать взаимодействие на случай предполагаемых провокаций или атак противника.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные произвели очередной испытательный запуск ракет. В Пхеньяне подчеркивают, что эти действия не направлены против конкретного государства, пишет RT.

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учения южная корея хогук
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