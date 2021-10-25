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Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
Экономика
Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
pixabay.com  / 

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров не верит, что производители круп действительно поднимут цены. Об этом он сообщил в интервью ФАН.

В начале ноябре цена гречки, овсянки и хлопьев поднимется на 10–20%. Об этом заявили производители круп в России. Рост объясняют подорожанием упаковки и дефицитом урожая в Алтайском крае. Этот регион — основной поставщик гречки в стране. При этом гречка входит в перечень социально значимых продуктов, поэтому государство тщательно следит за изменением цен на эту крупу.

Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

«У нас периодически какие-то заявления бывают. Потом либо ничего не происходит, либо происходит все по-другому. В перечне мер, которые правительство сейчас утвердило, у нас экспорт гречки запрещен. Овсянка уже подорожала. Но я не жду резких телодвижений… Может, это просто желание производителей повысить спрос на свою продукцию», — успокаивает политик.

При этом, например, стоимость гречки нынешним летом обновила десятилетний максимум. В августе средняя цена гречки составляла 102,5 рубля. Последний раз такая цена была лишь в 2011 году. Эксперты надеялись, что ситуация стабилизируется, когда появится новый урожай. Тем более что посевные площади в этом году под ту же гречиху были увеличены на 12%. К концу октября собрано 837,5 тысячи тонн гречки — это на 22 тысячи тонн больше, чем в 2020 году. Однако цены производители все равно поднимают. В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию уверяют, что стараются контролировать ситуацию.

«У нас сейчас экспорт гречки запрещен. Введены плавающие пошлины экспортные на зерновые культуры. Прорабатывается ряд мер поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Основная мера — она не сиюмоментная. Нам нужно наращивать объемы сельхозпроизводства. Борьба с повышением цен — это в первую очередь увеличение объемов производства. Планируем вовлекать земли сельскохозяйственного назначения. И тогда мы избавимся от этой волатильности. Мировые рынки — там, знаете, тоже цены прыгают. А у нас же не изолированная экономика… Мы дали возможность правительству законодательно устанавливать предельные цены в сетях на срок до 90 дней. У правительства есть право сдержать цены, но я надеюсь, что правительство этим правом не воспользуется. И мы до этого не дойдем! Я допускаю, что это просто идет сейчас нагнетание», — считает Алексей Майоров.

Недавно руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин на примере гречки пояснил, как работает его ведомство и в каких случаях в магазине можно приобрести продукцию из госзапасов. По его словам, в первую очередь резервы поступают в случае возникновения гуманитарных или чрезвычайных ситуаций.

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