Режиссера «Кукушки» Рогожкина похоронят на Богословском кладбище Петербурга

Санкт-Петербург, 25 октября. Известный российский режиссер и сценарист Александр Рогожкин будет похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Информацию об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Кинематографист умер на 73-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью. Отмечается, что траурная церемония прощания с Александром Рогожкиным будет проходить 28 октября, начало запланировано на 13:00. Как удалось узнать ФАН, сбор всех желающих попрощаться будет проходить на площадке перед Церковью Иоанна Богослова

Ранее народный артист России Георгий Штиль прокомментировал смерть кинорежиссера. В эксклюзивном комментарии ФАН он отметил, что покойный Рогожкин был прекрасным специалистом, «из последних». Актер подчеркнул, что кинематографист всегда отличался качеством своих работ и мастерством.