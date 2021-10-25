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Певица Ольга Кормухина смогла спасти своего мужа от рака за два месяца

  /   Обновлено: 25 октября 2021 13:04
Общество
Певица Ольга Кормухина смогла спасти своего мужа от рака за два месяца
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 25 октября. Известная исполнительница Ольга Кормухина в 2017 году смогла спасти супруга Алексея Белова от онкологического заболевания. Благодаря ее усилиям рак отступил за два месяца.

Почти четыре года назад на артистку навалился ком из проблем — сначала у нее возникли серьезные проблемы с щитовидной железой, а после этого стало известно об онкологии у ее супруга. Кормухина рассказала, что долгое время они не могли понять, почему состояние Белова постоянно ухудшается.

«Он раньше горел. Заходишь в студию, а он пылает весь. А тут я чаще стала видеть, что он уставший. Только проснулся недавно, два часа прошло, а он уже уставший. Если плохо ему, плохо мне», — поделилась воспоминаниями артистка в эфире программы «Секрет на миллион».

Певица Ольга Кормухина смогла спасти своего мужа от рака за два месяца
НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Врачи крупных столичных центров настаивали на срочной операции. Однако Кормухина не стала их слушать и отвела супруга к тем медикам, которые занимались ее здоровьем. По ее словам, оба доктора сами излечили себя от онкозаболеваний, в том числе от агрессивной формы рака головного мозга. Белову сразу же назначили курс препаратов, стоимость которого варьируется от 360 до 720 тысяч рублей, отмечает kp.ru. Спустя всего два месяца исполнитель в очередной раз пришел на прием и прошел УЗИ. Врачи были шокированы, ведь новообразования больше не было.

Ранее артистка рассказала, почему перестала общаться с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. По словам гостьи студии НТВ, причиной для размолвки стала сольная карьера Ольги Кормухиной.

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рак белов кормухина секрет на миллион
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