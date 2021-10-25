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Сотрудники Amazon просят создать профсоюз в Нью-Йорке
Общество
Сотрудники Amazon просят создать профсоюз в Нью-Йорке
wikipedia.org  /  Rhododendrites / CC BY-SA 4.0

Нью-Йорк, 25 октября. Под петицией в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) о проведении профсоюзного голосования свои подписи поставили более 2000 человек из 7000 работников склада Amazon JFK8 в нью-йоркском Статен-Айленде, сообщает профсоюзная газета «Солидарность».

Это голосование о создании профсоюза на единственном складском предприятии Amazon в Нью-Йорке может стать второй попыткой объединения сотрудников компании менее чем за год. Они намереваются создать совершенно новый профсоюз Amazon Labor Union, а не присоединяться к какой-то уже существующей организации.

Представитель Amazon Келли Нантел озвучила мнение компании, согласно которому «профсоюз — не лучшее решение для работников». Amazon, который сейчас является работодателем 1,3 миллиона человек и планирует нанять в самом ближайшем будущем еще 300 тысяч временных и постоянных работников на свои предприятия в США, чтобы удовлетворить нужды клиентов в предстоящем праздничном сезоне. Компания постоянно делает акцент на то, что всеми силами старается стать «лучшим работодателем в мире», в том числе среди своих достижений называет установление минимальной зарплаты в 15 долларов в час. Однако работники постоянно жалуются на тяжелые, бесчеловечные условия труда и почти полное отсутствие возможностей для продвижения по службе.

Ранее ФАН сообщал о том, что профсоюзы Украины планируют массовые акции протеста. Они предъявляют ряд требований к парламенту, правительству и работодателям.

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