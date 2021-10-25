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Сотрудники McDonald’s в США проведут забастовку против сексуальных домогательств на работе
Общество
Сотрудники McDonald’s в США проведут забастовку против сексуальных домогательств на работе
pixabay.com  / 

Во вторник, 26 октября. Сотрудники американской компании McDonald’s планируют провести однодневную акцию протеста из-за политики компании в отношении сексуальных домогательств на работе. Они требуют создать профсоюз.

Забастовка запланирована в десяти городах США, сообщает профсоюзная газета «Солидарность» со ссылкой на Fox Business.

«Я иду на забастовку, потому что, несмотря на годы протестов, McDonald’s до сих пор отказывается взять на себя ответственность за бесчисленные случаи сексуальных домогательств на рабочем месте к женщинам и тинейджерам, которые происходят в ресторанах по сети по всему миру», — рассказала Джамелиа Фейрли, работница ресторана McDonald’s в Сэнфорде, штат Флорида.

В своем комментарии для USA Today она также упомянула о том, что встречалась и с другими жертвами харрасмента.

Комиссия по равным возможностям трудоустройства США в сентябре подала иск, утверждая, что открытый по франшизе ресторан McDonald's неправильно отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах со стороны подростков примерно в 22 заведениях быстрого питания в штатах Невада, Калифорния и Аризона. В том же месяце был подан еще один иск, в котором утверждалось, что менеджер McDonald's изнасиловал 14-летнюю сотрудницу в Питтсбурге в феврале 2021 года.

«Они (McDonald’s. — Прим. ФАН) повсюду рекламируют, что это ваша первая лучшая работа, и привлекают в основном молодых женщин», — сказал Алан Перер, адвокат подростка.

Кроме того, адвокат добавил, что обвиняемый менеджер является ранее судимым преступником за сексуальные домогательства.

Ранее ФАН сообщал, что актер Соколовский намерен отсудить у McDonald’s 1 млн рублей за моральный ущерб. Актер вместе со своей женой заехали в «МакАвто», чтобы сделать заказ. А сотрудник заведения, забыв выключить микрофон, оскорбил Соколовского. 

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сша макдональдс сексуальное домогательство
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