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Мишустин заявил об эксперименте по созданию единого окна помощи МСП
Экономика
Мишустин заявил об эксперименте по созданию единого окна помощи МСП
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Эксперимент по формированию единой системы, благодаря которой малый и средний бизнес, а также самозанятые смогут получить доступ ко всем мерам господдержки, запустят в РФ с декабря 2021 года.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, пояснил, что фактически данная инициатива — окно для бизнеса. Аналогичная цифровая платформа также создается по поручению президента Владимира Путина.

«Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам — от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования, которое часто необходимо, когда первые шаги уже сделаны и нужно решить, куда двигаться дальше», — добавил Мишустин.

Глава кабмина ранее заявил, что малый бизнес и социальные НКО получат единовременные гранты, на эти цели из бюджета выделят около 38,5 млрд рублей. Данная мера принимается на фоне пандемии коронавируса.

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мишустин мсп цифровая система
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