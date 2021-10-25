Мишустин заявил об эксперименте по созданию единого окна помощи МСП

Москва, 25 октября. Эксперимент по формированию единой системы, благодаря которой малый и средний бизнес, а также самозанятые смогут получить доступ ко всем мерам господдержки, запустят в РФ с декабря 2021 года.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, пояснил, что фактически данная инициатива — окно для бизнеса. Аналогичная цифровая платформа также создается по поручению президента Владимира Путина.

«Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам — от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования, которое часто необходимо, когда первые шаги уже сделаны и нужно решить, куда двигаться дальше», — добавил Мишустин.

Глава кабмина ранее заявил, что малый бизнес и социальные НКО получат единовременные гранты, на эти цели из бюджета выделят около 38,5 млрд рублей. Данная мера принимается на фоне пандемии коронавируса.