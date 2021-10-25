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В Техасе во время соревнований по драг-рейсингу погибли двое детей

  /   Обновлено: 25 октября 2021 13:05
Весь мир
В Техасе во время соревнований по драг-рейсингу погибли двое детей
pixabay.com/PD  / 

Керрвилл, 25 октября. В результате аварии во время соревнований по драг-рейсингу в аэропорту города Керрвилл в Техасе погибли двое детей. Еще четверо зрителей получили различные ранения, сообщает местный полицейский департамент.

По данным правоохранителей, на соревнованиях, проходящих в аэропорту Керрвилл-Керр Каунти, присутствовало более 3,5 тыс. человек. Зрители наблюдали за происходящим, стоя рядом с трассой, на мероприятии не было трибун. В какой-то момент один из участников не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. В результате двое мальчиков в возрасте шести и восьми лет погибли на месте, еще четверо зрителей получили различные ранения. Одна из них, 46 -летняя женщина, находится в критическом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает. Сам гонщик также жив, его отвезли в медицинский центр Сан-Антонио.

Полиция Керрвилла проводит расследование инцидента.

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