В Техасе во время соревнований по драг-рейсингу погибли двое детей

Керрвилл, 25 октября. В результате аварии во время соревнований по драг-рейсингу в аэропорту города Керрвилл в Техасе погибли двое детей. Еще четверо зрителей получили различные ранения, сообщает местный полицейский департамент.

Earlier today, a vehicle drag racing in Airport Race Wars 2, taking place at Kerrville-Kerr County Airport, lost control and struck spectators who were observing the races. Two children were tragically killed and four adults critically injured. More info @ our KPD Facebook.