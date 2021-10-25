В Техасе во время соревнований по драг-рейсингу погибли двое детей

Керрвилл, 25 октября. В результате аварии во время соревнований по драг-рейсингу в аэропорту города Керрвилл в Техасе погибли двое детей. Еще четверо зрителей получили различные ранения, сообщает местный полицейский департамент.

Earlier today, a vehicle drag racing in Airport Race Wars 2, taking place at Kerrville-Kerr County Airport, lost control and struck spectators who were observing the races. Two children were tragically killed and four adults critically injured. More info @ our KPD Facebook. — Kerrville Police Department (@KerrvillePolice) October 24, 2021

По данным правоохранителей, на соревнованиях, проходящих в аэропорту Керрвилл-Керр Каунти, присутствовало более 3,5 тыс. человек. Зрители наблюдали за происходящим, стоя рядом с трассой, на мероприятии не было трибун. В какой-то момент один из участников не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. В результате двое мальчиков в возрасте шести и восьми лет погибли на месте, еще четверо зрителей получили различные ранения. Одна из них, 46 -летняя женщина, находится в критическом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает. Сам гонщик также жив, его отвезли в медицинский центр Сан-Антонио.

Полиция Керрвилла проводит расследование инцидента.