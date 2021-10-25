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Столтенберг: диалог между Россией и Финляндией может помочь отношениям НАТО с Москвой
Политика
Столтенберг: диалог между Россией и Финляндией может помочь отношениям НАТО с Москвой
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 25 октября. Североатлантический альянс ценит конструктивный диалог между Финляндией и Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте генсек НАТО заявил, что диалог между Москвой и Хельсинки может быть полезен Североатлантическому альянсу.

«Мы ценим, что Финляндия может вести конструктивный диалог с Россией, и это может помочь взаимодействию НАТО с Россией», — заявил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятая НАТО стратегия по сдерживанию России подтверждает правильность решения Москвы о прекращении официального диалога с Альянсом. По его словам, НАТО воспринимает РФ как своего противника, в связи с чем в отказе российской стороны от отношений с организацией нет ничего страшного, передает RT.

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