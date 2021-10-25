Мигранты ранили двух польских военных во время штурма на границе с Белоруссией

Варшава, 25 октября. Двое военнослужащих Польши были ранены при попытке нелегальных мигрантов прорваться через границу со стороны Белоруссии, заявила Пограничная стража Польши.

«На выходных произошли две попытки силового форсирования границы. Агрессивные группы из примерно 60 и 70 человек бросали в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского камни и ветки. Два солдата попали в госпиталь. Обе попытки силового проникновения в Польшу были сорваны», — отмечается в сообщении.

По данным пограничников, только за минувшие сутки были зафиксировано 508 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. Были задержаны 19 мигрантов из Сирии, Ирака и Палестины.

В последнее время власти прибалтийских стран и Польши заявляют о регулярных задержаниях на границе с Белоруссией мигрантов и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона в свою очередь утверждает, что сопредельные станы насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — с телесными повреждениями.