Зеленский готовится к обострению в Донбассе и продолжает зачищать информационное поле

В Донбассе растут случаи применения тяжелого вооружения, а украинская сторона игнорирует запросы миссии ОБСЕ, использует технику СЦКК для перевозки минометов с целью ведения обстрелов, а также продолжает доставлять на линию соприкосновению иностранных гостей. На этом фоне Владимир Зеленский дал указания силовикам готовиться к обострению в Донбассе, а опросы общественного мнения показывают усталость украинского общества и запрос на «новые лица», что вынуждает теряющую поддержку власть все сильнее «закручивать гайки».

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе снизилось практически в 1,5 раза (1 302 против 1 760).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте наиболее сложная ситуация сохраняется в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), Попасной (66 км западнее Луганская) и Славяносербска (26 км северо-западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, которые прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов.

В интернете появилось видео досмотра офицера СЦКК ЛНР лейтенанта Андрея Косяка, организованного пленившими его украинского военными. Судя по снаряжению, это обычное подразделение, которое не относится ни к СБУ, ни к ССО Украины. Это видно и по вооружению, особенно у стоящих по периметру дозорных.

Информация о происшествии все-таки была размещена, но только через пять дней — 18 октября — и на странице 24-й механизированной бригады. Это с одной стороны говорит о том, что текст был подготовлен и прошел согласование на всех уровнях командования группировки ВСУ, а с другой — что о провокации знал максимум командир 24-й бригады. Более того, судя по шеврону у досматривающего украинского военного, скорее всего совершили досмотр военнослужащие бывшего 3-го батальона территориальной обороны «Воля» Львовской области, к 2018 г. переформированного в мотопехотный батальон 24-й механизированной бригады.

Это не единственная провокация со стороны представителей этой бригады только за текущий месяц. 16 октября миссия ОБСЕ отправляла украинской СЦКК запрос на извлечение зафиксированной на дороге между населенными пунктами Попасная и Первомайск противопехотной мины МОН-90. Как и следовало ожидать, СЦКК заверил ОБСЕ, что мину убрали, однако сотрудники миссии обнаружили снаряд на том же самом месте в ходе очередного патрулирования, что не позволило им продолжить мониторинг обстановки в направлении Первомайска.

Федеральное агентство новостей /

Интересные мероприятия проведены украинской стороной на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (14 км северо-западнее Луганска), где осуществлена установка системы обнаружения радиоактивных веществ. Оборудование это весьма дорогое и где попало не устанавливается. Если учесть, что на данный момент этот КПВВ единственный, который полноценно работает для сообщения с ЛНР, то налицо подтверждение мер по размежеванию Украины с народными республиками. Также проведение этих мероприятий лишний раз говорит об отсутствии у действующего руководства Украины желания возвращать Донбасс силовым путем в данный конкретный момент.

На центральном участке фронта сложная обстановка наблюдалась в пригородах Донецка и Горловки. При этом отмечается рост обстрелов на северных и северо-западных пригородах столицы ДНР. Это вполне может быть признаком приближающейся замены стоящей в этих местах 58-й мотопехотной бригады.

На этом фоне сотрудниками миссии ОБСЕ зафиксировано прибытие двух дивизионов 26-й артиллерийской бригады, которые приехали в Рубежное (83 км северо-западнее Луганска) и Бахмут (96 км западнее Луганска). Сменит она 40-ую артиллерийскую бригаду оперативного командования «Юг».

В районе Васильевки (12 км севернее Донецка) защитниками Донбасса благодаря средствам РЭБ был посажен квадрокоптер 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Кадры со сбитого беспилотника 25 овдбр ВСУ.Обстрел села Васильевка недалеко от Донецка

По договорённости, такие автомобили не обстреливают, поэтому минометчики на них безопасно приезжали, выполняли огневую задачу и уезжали.



Украина полностью дискредитировала деятельность СЦКК pic.twitter.com/jHfywFLVwA — Ronin (@DedRonin) October 22, 2021

На нем обнаружены кадры, где была запечатлена машина украинской стороны СЦКК, а рядом с ней — развернутый миномет. Судя по всему, и квадрокоптер также подымался в воздух неслучайно, а с конкретной целью корректировки. Получается, что ВСУ используют технику СЦКК, в отношении которой запрещено применение вооружения, вместе с расчетом БПЛА, совершая точечные обстрелы позиций и объектов на территории народных республик.

На неделе центральную часть фронта в рамках визита на Украину почтил своим присутствием специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор. Он посетил Краматорск, где встретился с командованием группировки ООС, рассказавшим свою версию происходящего в Донбассе касательно ситуации и прав человека.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Также побывал европейский чиновник и на КПВВ «Майорск», что на северной окраине Горловки. Там украинская сторона в очередной раз обвинила ЛНР в препятствовании передвижения граждан и блокировании работы перехода.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

На южном участке сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

Рабочий визит в эти районы совершила генеральный консул Германии в Донецке Таня Брайер, которая посетила КПВВ «Новотроицкое». В рамках поездки Киев ознакомил представительницу ФРГ с ситуацией на линии соприкосновения, а также затруднении передвижения через КПВВ со стороны властей ДНР.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Примечательно, что на фоне общего ухудшении ситуации на линии соприкосновения источники сообщают, что на Украине ждут начала горячей фазы в Донбассе ближе к зиме, а президент Владимир Зеленский уже дал указания силовым структурам готовиться.

Новые опросы демонстрируют усталость украинского общества

Во второй половине октября Киевским международным институтом социологии были проведены исследования парламентского и президентских рейтингов, вырисовывающие довольно интересные, но закономерные результаты.

Федеральное агентство новостей /

Первый показывает «проседание» правящей партии «Слуга народа» и партии бывшего президента«Европейская Солидарность», а также выравнивание их позиций с двумя другими — «Оппозиционной платформой — За жизнь» (лидеры —) и «Батькивщиной» (лидер —). Если проанализировать динамику по всем партиям, в глаза бросается отток сторонников от «Слуги народа» и «Европейской солидарности» к мелким и более свежим политическим силам.

Так, голоса пропорошенковской «Европейской солидарности», как и радикальной части «Слуги народа», ушли к националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока, поддержка которой возросла более чем в 2 раза, достигнув рубежа в 4,4% (рост с 1,8%).

Другая часть от «Слуги народа» ушла, по всей видимости, к новой партии «Наш дом — Украина», основанной в мае этого года. Это позволило ей войти в список претендентов на попадание в Верховную раду и перевалить через барьер в 1%.

Федеральное агентство новостей /

Аналогичная картина складывается и с кандидатами на пост президента Украины, где рейтинг действующего главы страны Зеленского вернулся к мартовским значениям и тем самым нивелировал раскрученные за этот период «кейсы» заседаний Совета национальной безопасности.

Федеральное агентство новостей /

Также тенденцию к снижению демонстрируют и другие фигуры — бывший президент Петр Порошенко и Юрий Бойко. Заметно возросла поддержка не так давно «выброшенного» из «Зе-команды» Дмитрия Разумкова, чьи рейтинги ожидаемо пошли вверх и выросли более чем в 3 раза.

Получается, что на Украине нарастает разочарование действующим парламентом, причем как проправительственной, так и оппозиционной его частью. Причинами тут скорее всего являются невыполнение ими обещаний, падение экономики и рост тарифов. О последних двух говорят данные, приведенные все в этом же опросе, согласно которым 55% респондентов считают, что за последние два года (фактически с момента прихода к власти команды Владимира Зеленского) их финансовое положение ухудшилось. При этом более 30% причину падения экономики видят в некомпетентности власти, более 40% — в высоком уровне коррупции, а только 8% — в ведении боевых действий в Донбассе.

Такие настроения будут с одной стороны толкать команду Зеленского к «закручиванию гаек», с другой — могут быть использованы для создания политического кризиса и перезагрузки власти.

СМИ — контроль и давление

23 октября бывший регионал, а ныне лидер партии «Наши» Евгений Мураев пожаловался на давление со стороны Офиса президента Украины.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, его вынуждают продать долю канала «Наш», обещая в противном случае его закрыть.

«Они вынуждают продать долю в телеканале и шантажируют закрытием путем лишения лицензии. Они пытались это сделать через близких, далеких людей от меня, шантажом, угрозами», — заявил Мураев.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что интервью у Мураева брали на телеканале «Украина 24», который входит в медиагруппу олигарха Рината Ахметова, проявляющего активность на политическом поле страны. Видимо именно поэтому он и предоставил Мураеву свою информационную площадку. Более того, высказаться Ахметов дал и «опальному» Разумкову — все на той же «Украине 24».

Спикер ВР дал большое интервью телеканалу Рината Ахметова "Украина 24". Из сказанного им можно сделать общий вывод: Разумков пытается в хорошем смысле слова выделиться из общей массы "слуг". Но о его личном политпроекте говорить рано.https://t.co/YsQiHLbXXe — BIN.ua (@BIN_Ua) September 21, 2020

Это косвенно подтверждает, что Разумков согласился на предложение Ахметова о начале собственного политического проекта, который, судя по опросам, имеет все шансы на успех.

Служба безопасности Украины закупает оборудование и программное обеспечение для интернет-мониторинга. Целью является усиление контроля за СМИ и социальными сетями в режиме реального времени, а техника будет обладать функцией автоматического определения тональности сообщений. Обойдется все это почти в 4,2 млн долларов США.

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