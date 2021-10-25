МОК: невакцинированные участники Олимпиады в Пекине пройдут 21-дневный карантин

Пекин, 25 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) представил плейбук зимних Олимпийских игр в Пекине. Все участники без вакцинации от коронавируса должны будут пройти обязательный карантин.

Спортсмены должны будут провести 21 день на карантине. При этом сделать прививку, чтобы избежать изоляции, необходимо не позднее чем за две недели до вылета на место проведения Олимпиады-2022.

Кроме того, в целях безопасности организаторы вводят замкнутую систему регулирования: участники смогут перемещаться исключительно по запланированному маршруту, не заходя никуда в другое место. Подобные зоны будут в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Ранее стало известно, что в преддверии зимних Игр огонь Олимпиады был доставлен из Афин в Пекин. Лайнер из Древней Олимпии сел в международном аэропорту Шоуду утром 20 октября. Зимняя Олимпиада-2022 будет проходить с 4 по 20 февраля в столице Китая.