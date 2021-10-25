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Вирусолог Тимаков дал прогноз на коронавирусную ситуацию в России до Нового года

  /   Обновлено: 25 октября 2021 15:31
Общество
Вирусолог Тимаков дал прогноз на коронавирусную ситуацию в России до Нового года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Крестников

Москва, 25 октября. До Нового года осталось чуть больше двух месяцев. ФАН решил выяснить у вирусолога Евгения Тимакова, как пандемия скажется на самом любимом празднике россиян.

Пандемия коронавируса с новой силой ударила по России. Ежедневно фиксируются рекордные значения по количеству заболевших и умерших от опасной инфекции. Только за последние сутки в стране выявлено почти 38 тысяч заболевших — это абсолютный максимум за все время.

Некоторые регионы уже ввели ограничения. Период нерабочих дней в России по решению президента Владимира Путина определен с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов, в зависимости от эпидемиологической ситуации, наделены правом его продлевать.

«Мои прогнозы пока остаются прежними — вероятнее всего, к середине декабря начнется спад заболеваемости, стабилизация ситуации. Я надеюсь, что новогодние праздники мы проведем в привычном режиме. Но при условии того, что необходимые меры защиты будут неукоснительно соблюдаться», — рассказал Евгений Тимаков.

Вирусолог Тимаков дал прогноз на коронавирусную ситуацию в России до Нового года
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он подчеркнул, что необходим «обратный ответ» от населения, и пока, к сожалению, его нет. Однако вводимые ограничительные меры все-таки стимулируют людей ставить прививку.

«Мне сейчас очень много звонков поступает, пациенты приходят на консультации. Они спрашивают, как правильно сделать прививку, где сделать, чтобы было меньше негативных реакций, как правильно себя вести. Люди готовы вакцинироваться», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее эксперт Марголин рассказал о том, как нерабочие дни ударят по экономике России и насколько она адаптировалась к таким ограничениям за время пандемии.

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