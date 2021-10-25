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Плюс-сайз модель Тэсс Холидей продемонстрировала пышную фигуру в бикини
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Тэсс Холидей продемонстрировала пышную фигуру в бикини
instagram.com  /  @tessholliday

Лондон, 25 октября. Американская модель плюс-сайз Тэсс Холидей поделилась смелыми кадрами фотосессии в бассейне. Звезда объяснила поклонникам, почему не скрывает фигуру.

Тэсс Холидей регулярно удивляет поклонников кадрами в необычных образах и экспериментирует со смелыми нарядами. Этой осенью звезда представила кадры из новой фотосессии, ради которой отправилась в подземную баню Лондона.

Модель продемонстрировала пышную фигуру в черном купальнике в новой публикации. Звезда также обратилась к подписчикам в Instagram с вдохновляющей речью.

«Толстые тела существовали всегда, просто нас пытались стереть из истории. Мы всегда были чувственными, красивыми, сильными и способными. Я не публикую подобные фотографии, чтобы сказать: «Посмотри, какая я горячая (но также, пожалуйста, отвернись»)». Я публикую такие фотографии, потому что не позволяю им вычеркнуть нас из истории», — заявила модель.

Публикация Холидей мгновенно привлекла внимание фолловеров. Подписчики с восхищением отреагировали на заявление модели, а ее саму назвали «королевой».

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер также продемонстрировала возрастные изменения фигуры. Актриса появилась на съемках сериала в коротком топе и юбке, которые подчеркнули несовершенства ее живота.

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Все новости / Шоу-бизнес / Плюс-сайз модель Тэсс Холидей продемонстрировала пышную фигуру в бикини
модель фотосессия тэсс холидей
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