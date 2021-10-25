Песков объяснил международной конъюнктурой рост цен на продукты в России

Москва, 25 октября. Неблагоприятная международная конъюнктура и инфляционные процессы повлияли на рост продуктовых цен в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кабинет министров, по его словам, уже наладил постоянно действующие механизмы по мониторингу ситуации на рынке, чтобы не допустить скачкообразное повышение ценников. Правительство действует в рамках президентского поручения.

«Существуют как субъективные факторы, с которыми очень активно работает правительство, так и объективные факторы, которые просто надо принимать как данность, имею в виду инфляционные процессы», — добавил Песков.

Производители круп в России ранее предупредили торговые сети о грядущем росте цен на овсянку и гречку. Увеличение может составить до 20%. Причина — удорожание сырья и материалов для изготовления упаковки. За последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла на 100%