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Сенатор Цеков призвал Украину не тешить себя «глупыми заявлениями» о репарациях за Крым
Политика
Сенатор Цеков призвал Украину не тешить себя «глупыми заявлениями» о репарациях за Крым
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 25 октября. Власти Украины могут не рассчитывать на «возвращение» Крыма и выплату репараций от России, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал выплатить репарации. В Совфеде его заявления назвали глупым самопиаром.

«Арестович стремится обратить на себя внимание и добиться очередного поощрения националистов. Агрессия между Украиной и Россией существует только в больном воображении украинских политиков», — цитирует Цекова РИА Новости.

Сенатор Цеков призвал Украину не тешить себя «глупыми заявлениями» о репарациях за Крым
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Сенатор добавил, что Крым воссоединился с Россией после законного и легитимного референдума, поэтому Киеву не на что рассчитывать и не стоит тешить себя глупыми заявлениями. По словам Цекова, Украина сформировалась в нынешних территориях исключительно благодаря усилиям России, но киевские власти показывают свою продажность и неблагодарность.

Ранее Арестович заявил, что Украина работает над собственной ракетной программой, и Киев может использовать ее для давления на Москву. Он отметил, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», передает НСН.

Как заявила член Совфеда России Екатерина Алтабаева, Украине следует определиться с позицией по Крыму. Сенатор от Севастополя отметила, что высказывания Киева противоречат друг другу и не имеют никаких оснований в виде реальных фактов.

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украина крым цеков
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