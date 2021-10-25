Суданские военные усилили безопасность и ограничили передвижение в Хартуме

Хартум, 25 октября. Армия на фоне вероятности возникновения протестов после призывов со стороны политиков, партий и третьих сторон выйти людям на городские улицы ограничила перемещение гражданских и полностью перекрыла столицу Судана. Прекращено автомобильное движение.

По информации арабских СМИ, военные закрыли мосты, а в районе штаб-квартиры правительства наоборот наблюдалось интенсивное развертывание национальных вооруженных сил. Кроме того, солдаты окружили и заблокировали аэропорт Хартума. Хотя телеканал Al Arabiya сообщал, что крупные авиакомпании приостановили полеты в суданскую столицу еще два дня назад.

Военные поместили премьера Абдаллу Хамдока под домашний арест, а потом увезли в неизвестном направлении. Еще задержали ряд министров и членов переходных властей. Ожидается, что председатель Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан официально прокомментирует происходящее.

Местные СМИ не исключили, что армия объявит чрезвычайное положение. Министерство культуры и информации подтвердило блокировку интернета и связи.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обнародовал результаты нового социологического исследования, которые свидетельствуют об углублении социально-экономического кризиса в Судане. Согласно опросу, 65,1% респондентов посчитали полным провалом работу правительства под руководством премьера Абдаллы Хамдока.