Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья

Москва, 25 октября. Кофе может быть полезным для здоровья, однако напиток следует употреблять правильно. Об этом рассказали эксперты в диетологии Лаура Бурак и Лорен Манакер.

По словам специалистов, кофе следует пить в умеренных количествах и с соблюдением определенных правил. В частности, бодрящий напиток лучше принимать без добавления сахара. Манакер отметил, что рекомендуемое потребление «песка» составляет не более 50 граммов в день при диете в 2 000 калорий. От чрезмерного количества молока и сливок тоже лучше отказаться.

Кроме того, диетологи советуют пить черный кофе, так как он содержит менее пяти калорий на чашку. Также Бурак подчеркнул, что кофе может быть отличным средством подавления аппетита, но его никогда нельзя использовать вместо еды.

Капсульный кофе пользуется большой популярностью, так как его удобно хранить и готовить. Однако ежедневное употребление такого кофе может навредить здоровью.