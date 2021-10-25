Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 14:12
14:09
Общество
Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
14:09
Общество
Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
14:07
Общество
Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
14:05
Экономика
Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
14:02
Политика
Украинский тревел-блогер Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке
14:02
Армия
Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
14:02
Весь мир
Зеленский готовится к обострению в Донбассе и продолжает зачищать информационное поле
14:02
Общество
Михалков поделится секретами мастерства с учениками и выпускниками своей Академии
14:00
Общество
Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом
13:59
Экономика
«Нафтогаз» и Energocom договорились о поставках 700 млн кубометров газа в Молдавию
Все новости

Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья

  /   Обновлено: 25 октября 2021 12:39
Общество
Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья
pixabay.com

Москва, 25 октября. Кофе может быть полезным для здоровья, однако напиток следует употреблять правильно. Об этом рассказали эксперты в диетологии Лаура Бурак и Лорен Манакер.

По словам специалистов, кофе следует пить в умеренных количествах и с соблюдением определенных правил. В частности, бодрящий напиток лучше принимать без добавления сахара. Манакер отметил, что рекомендуемое потребление «песка» составляет не более 50 граммов в день при диете в 2 000 калорий. От чрезмерного количества молока и сливок тоже лучше отказаться.

Кроме того, диетологи советуют пить черный кофе, так как он содержит менее пяти калорий на чашку. Также Бурак подчеркнул, что кофе может быть отличным средством подавления аппетита, но его никогда нельзя использовать вместо еды.

Капсульный кофе пользуется большой популярностью, так как его удобно хранить и готовить. Однако ежедневное употребление такого кофе может навредить здоровью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья
вред кофе напиток
Комментировать