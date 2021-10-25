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Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
wikipedia.org  /  Денис Петьовка/CC BY-SA 3.0

Казань, 25 октября. Парламент Татарстана выступил против переименования должности президента республики, решение принято на заседании Госсовета.

Как отметил глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, положения проекта федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства.

«Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов», — высказался Хабибуллин.

Отказ от переименования единогласно поддержали все парламентарии. Хабибуллин предложил вернуться к обсуждению законопроекта, если его будут рассматривать в Госдуме.

Ранее специалисты Росстата составили рейтинг лидеров среди регионов России по науке и развитию технологий. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

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президент татарстан госсовет
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