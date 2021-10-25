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Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
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Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
wikipedia.org  /  Jonathanmallard

Москва, 25 октября. МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит устаревший «Макаров». Об этом сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Концерн «Калашников» разработал более легкий и универсальный пистолет. Военный эксперт считает, что МВД давно нуждалось в замене «Макарова», так как оружие весьма устарело.

«Пистолет Макарова – это все-таки вчерашний день. Пистолет Лебедева имеет эргономику и баланс, который соответствует нынешним представлениям о биомеханике человека, — цитирует Коротченко iReactor.

Эксперт также отметил, что новый пистолет стал более безопасным. Конструкторы модифицировали систему так, что заряженный ствол не может произвести случайный выстрел, даже при падении. Также теперь нет необходимости доставать магазин, чтобы проверить наличие патронов. Это возможно сделать при помощи специального индикатора. Общая емкость магазина — 14 патронов, пишет RT.

Кроме этого, ПЛК легко модифицировать благодаря планке Пикатинни. Этот кронштейн позволяет крепить к стволу необходимые обвесы. Таким образом пистолет Лебедева возможно будет использовать не только для боевых задач, но и в спортивных целях, подчеркивает Коротченко.

Ранее председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов заявил, что в современном мире пистолет Макарова является устаревшим «карманным оружием». При этом компания «Калашников» создала ПЛК, который превосходит все аналогичные образцы вооружения по всем параметрам.

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