Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать

Москва, 25 октября. Все меры, введенные российскими властями для поддержки населения и бизнеса в период пандемии, продолжают работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На данный момент их достаточно, добавил он. Кроме того, официальный представитель Кремля напомнил, что предприняты новые шаги для помощи бизнесу, они также являются точечными.

«Эти методы работают, а в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации (президента. — Прим. ФАН), и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться», — добавил Песков.

Минэкономразвития и АО «Корпорация «МСП» ранее разработали пакет документов с предложением по изменению КоАП в отношении представителей малого бизнеса в России. Нововведения позволят не штрафовать бизнес за первое административное нарушение, а выносить предупреждения.