Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 12:43
12:41
Экономика
Песков объяснил международной конъюнктурой рост цен на продукты в России
12:41
Политика
Сенатор Цеков призвал Украину не тешить себя «глупыми заявлениями» о репарациях за Крым
12:39
Общество
Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья
12:36
Происшествия
Краснодарский суд оставил в силе арест Андрею Пивоварову
12:35
Происшествия
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
12:35
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
12:34
Армия
Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
12:31
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
12:31
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
Все новости

Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать

  /   Обновлено: 25 октября 2021 12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 октября. Все меры, введенные российскими властями для поддержки населения и бизнеса в период пандемии, продолжают работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На данный момент их достаточно, добавил он. Кроме того, официальный представитель Кремля напомнил, что предприняты новые шаги для помощи бизнесу, они также являются точечными.

«Эти методы работают, а в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации (президента. — Прим. ФАН), и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться», — добавил Песков.

Минэкономразвития и АО «Корпорация «МСП» ранее разработали пакет документов с предложением по изменению КоАП в отношении представителей малого бизнеса в России. Нововведения позволят не штрафовать бизнес за первое административное нарушение, а выносить предупреждения.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
песков поддержка бизнеса поддержка россиян
Комментировать