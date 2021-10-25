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Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
Кадры из фильма «Бедная Саша»

Москва, 25 октября. Актриса Юлия Чернова пропала с экранов после непродолжительной работы в кино. Журналисты выяснили, чем теперь занимается бывшая телезвезда после волны успеха.

Юлия Чернова дебютировала на экранах в картине «Бедная Саша» — предновогодняя семейная драма мгновенно принесла 12-летней актрисе популярность. Затем в ее карьере появились еще несколько многосерийных проектов и главная роль в фильме «Юкка». Стоит отметить, что артистка разделила съемочную площадку со звездным составом актеров: так, она снималась с Еленой Яковлевой, Борисом Щербаковым Игорем Бочкиным.

Однако с 2014 года Чернова неожиданно перестала появляться в новых картинах и сериалах. Как оказалось, актриса оставила карьеру на экранах и выбрала преподавание. Звезда переехала в Люксембург, откуда дает уроки для детей в театральной мастерской при Российском центре науки и культуры, передает сайт Teleprogramma.pro.

Помимо преподавания, Чернова уделяет время семье. Актриса замужем и воспитывает дочь. Несмотря на завершение карьеры в кино, поклонники звезды отмечали, что периодически видели ее на театральной сцене в эпизодических ролях.

Звезда сериала «Сваты» София Стеценко также неожиданно решила оставить на время актерскую профессию. Актриса призналась, что перестала получать удовольствие от работы в кино.

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актриса чернова бедная саша
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