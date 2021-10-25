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Свыше 77 тысяч россиян получат выплаты к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
Экономика
Свыше 77 тысяч россиян получат выплаты к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 25 октября. Граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни в размере 55 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ

Адресатами материальной поддержки от государства станут свыше 77 тысячи человек.

«Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией», — цитирует РИА Новости главу Минтруда Антона Котякова.

Данная категория получателей включает в себя лиц, постоянно проживающих на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Пенсионный фонд России ранее заверил, что введенные в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни не повлияют на перечисления пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации.

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