Саудовская Аравия намерена сократить выбросы углерода на 278 млн тонн за девять лет

Эр-Рияд, 25 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил о намерении королевства сократить выбросы углерода на 278 миллионов тонн до 2030 года. При этом к 2060 году намечена их полная ликвидация.

Данные цели входят в рамки саудовской экологической инициативы, которая подразумевает перевод 50% энергетики на альтернативные источники к началу следующего десятилетия и параллельную высадку десяти миллиардов деревьев, что должно способствовать восстановлению примерно 40 млн гектаров почвы.

Crown Prince Muhammad launched initiatives in the energy sector that will reduce carbon emissions by 278 million tons annually by 2030, thus voluntarily more than doubling the target announced, estimated at 130 million tons annually. https://t.co/c5pEfAUxEk

25 октября в Эр-Рияд принимает ближневосточный экологический саммит, направленный на озеленение всего региона. В нем участвует посланник США по климату Джон Керри, который продвигает идею о глобальном сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году.

Данное событие происходит в преддверии 26-й конференции государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится 31 октября в Глазго (COP-26). Накануне этого саммита британский канал BBC сообщил о том, что Саудовская Аравия наравне с рядом других стран оказывает давление на ученых из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которые в своем очередном докладе якобы привели формулировки, не удовлетворяющие Эр-Рияд. В частности, рассказывается о требовании саудовского министерства нефти об исключении из документа вывода о необходимости скорейшего перехода на источники энергии с нулевым выбросом углерода. Кроме того, королевские чиновники якобы призвали исследователей приуменьшить декларируемую ими значимость отказа от ископаемого топлива.

Как бы то ни было, в марте 2021 года Саудовская Аравия обязалась сократить производство углерода более чем на 4% от планетарных объемов.

The #Saudi_Green initiative will also reduce carbon emissions by more than 4% of global contributions, through renewable energy projects that will provide 50% of electricity production in the Kingdom by 2030. '

