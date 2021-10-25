Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 14:12
14:09
Общество
Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
14:09
Общество
Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
14:07
Общество
Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
14:05
Экономика
Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
14:02
Политика
Украинский тревел-блогер Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке
14:02
Армия
Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
14:02
Весь мир
Зеленский готовится к обострению в Донбассе и продолжает зачищать информационное поле
14:02
Общество
Михалков поделится секретами мастерства с учениками и выпускниками своей Академии
14:00
Общество
Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом
13:59
Экономика
«Нафтогаз» и Energocom договорились о поставках 700 млн кубометров газа в Молдавию
Все новости

Саудовская Аравия намерена сократить выбросы углерода на 278 млн тонн за девять лет
2
Весь мир
Саудовская Аравия намерена сократить выбросы углерода на 278 млн тонн за девять лет
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Эр-Рияд, 25 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил о намерении королевства сократить выбросы углерода на 278 миллионов тонн до 2030 года. При этом к 2060 году намечена их полная ликвидация.

Данные цели входят в рамки саудовской экологической инициативы, которая подразумевает перевод 50% энергетики на альтернативные источники к началу следующего десятилетия и параллельную высадку десяти миллиардов деревьев, что должно способствовать восстановлению примерно 40 млн гектаров почвы.

«Королевство Саудовская Аравия стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году в рамках своей программы цикличной углеродной экономики в соответствии с планом развития королевства при сохранении ведущей роли в укреплении безопасности и стабильности мировых нефтяных рынков», — сказал лидер арабского государства.

25 октября в Эр-Рияд принимает ближневосточный экологический саммит, направленный на озеленение всего региона. В нем участвует посланник США по климату Джон Керри, который продвигает идею о глобальном сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году.

Данное событие происходит в преддверии 26-й конференции государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится 31 октября в Глазго (COP-26). Накануне этого саммита британский канал BBC сообщил о том, что Саудовская Аравия наравне с рядом других стран оказывает давление на ученых из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которые в своем очередном докладе якобы привели формулировки, не удовлетворяющие Эр-Рияд. В частности, рассказывается о требовании саудовского министерства нефти об исключении из документа вывода о необходимости скорейшего перехода на источники энергии с нулевым выбросом углерода. Кроме того, королевские чиновники якобы призвали исследователей приуменьшить декларируемую ими значимость отказа от ископаемого топлива.

Как бы то ни было, в марте 2021 года Саудовская Аравия обязалась сократить производство углерода более чем на 4% от планетарных объемов.

Саудовское королевство имеет нефтезависимую экономику, и государственное руководство предпринимает целенаправленные шаги по диверсификации своей хозяйственной инфраструктуры, для чего был выработан план «Видение-2030». Примерами соответствующих сдвигов в энергетике является открытие первой солнечной электростанции в апреле 2021 года и первой ветровой электростанции в августе. В сумме одни лишь эти два проекта сокращают выбросы углерода на восемь миллионов тонн в год.

Тем временем Саудовская Аравия обладает одним из наименьших в мире показателей производства углекислого газа из расчета на один баррель нефти. При этом о полном отказе от продажи и использования углеводородов речи не идет — потенциально данный ресурс может быть востребован еще очень продолжительное время.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Саудовская Аравия намерена сократить выбросы углерода на 278 млн тонн за девять лет
саудовская аравия экология климат
2 комментария