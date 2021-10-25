Вирусолог Тимаков: Новые штаммы COVID-19 совсем скоро могут попасть в Россию

Территория России — очень большая. В каждом регионе, со своими климатическими условиями, могут развиваться различные мутации COVID-19, заявил вирусолог Евгений Тимаков.

По мнению эксперта, введение периода нерабочих дней — это правильная и оправданная мера. Но есть и проблема, которая заключается в том, что любая мера эффективна тогда, когда она исполняется.

«У нас нет исполнения этой меры. Локдаун — да, он снизит количество госпитализаций, но никаким образом кардинально ситуацию не изменит, если, например, будут продолжаться поездки в зарубежные страны. Все же активно скупили путевки… Сейчас привезут новые штаммы вируса сюда», — говорит Евгений Тимаков.

Он предположил, что внутри России тоже начнется активный обмен штаммами, потому что территория страны — очень большая, в каждом регионе, со своими климатическими условиями, могут развиваться различные мутации дельта-штамма по своему сценарию.

«Произойдет «обмен информацией» в очередной раз. А в регионах больницы и так перегружены, но люди сейчас нагрузят эти регионы еще больше своим присутствием», — добавил Тимаков.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Собеседник ФАН утверждает, что он не рад вводимым ограничительным мерам для бизнеса, но это необходимо — решение принято абсолютно верное.

«Тут можно радоваться или не радоваться, но факт остается фактом — мест в больницах нет, уже заканчиваются. Необходимо больницы разгружать. Болеют все — прививки сделали мало [людей], купленных сертификатов — куча, активной иммунной прослойки, которая бы противодействовала пандемии, — нет», — заявил Евгений Тимаков.

Для того, чтобы спасти ситуацию, важно поставить прививку, если на то нет медицинских противопоказаний. Только так можно влиять на пандемийную картину.

Ранее ФАН писал, что власти Сочи ждут наплыва туристов во время нерабочих дней. Около 100 тысяч человек прибудут в Сочи самолетом в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявила заместитель главы города Сочи Инна Петухова. По ее словам, еще 20 тысяч туристов прибудут в город-курорт на железнодорожном транспорте.