Эксперты: «Власти Петербурга локдауном отняли у граждан стимул для вакцинации»

Власти Санкт-Петербурга, вводя локдаун и фактически отбирая у обладателей QR-кода преимущества, обесценили пропаганду вакцинации. У жителей Петербурга больше нет стимула для вакцинации, считают опрошенные ФАН экономисты и политологи.

Нерабочие дни в Петербурге будут сопровождаться жесткими ограничениями. 121-м постановлением Смольный закрывает на период с 30 октября по 7 ноября общепит (работает только навынос), сферу услуг, непродовольственную розницу (кроме товаров первой необходимости), объекты развлечения и досуга.

Как пишет «Фонтанка», бизнес не смог объяснить сам себе, зачем он гнал на вакцинацию 80% сотрудников.

Стоит заметить, что ресторанам и кафе работать лишь навынос и на доставку не впервой. Прошлогодний новогодний локдаун сопровождался ровно такими же требованиями.

«Для общепита Петербурга в нынешних реалиях «QR-код» равно «локдаун». Локдаун с открытыми дверями. При настоящем локдауне проще вести переговоры с арендодателями», — рассказал изданию Александр Романенко, совладелец Bakunin Group.

Лишить преимуществ

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заметил, что решение петербургских властей выглядит не слишком продуманным. Те преимущества, которые получали обладатели QR-кодов, у них фактически отбирают. Не слишком справедливым это выглядит по отношению к вакцинированным и особенно — к тем организациям, что привили своих сотрудников, выполнив свои обязательства.

«Этим руководство Санкт-Петербурга обесценило многое из той пропаганды вакцинации, что велась в том числе и ими самими. Граждане теряют стимулы для вакцинации, а рассчитывать на одно лишь принуждение довольно опасно. Это может привести и к всплеску протестной активности, и к расширению мошеннических схем», — пояснил Сергей Простаков.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

По его мнению, вряд ли стоит во всем поддерживать представителей бизнеса, так как человеческие жизни важнее любых денег. Но в петербургской ситуации хорошо видны просчеты властей, которые имели возможность подготовиться к вводимым ограничениям и без опасности для здоровья смягчить вводимые меры. Пример целого ряда других регионов показывает, что сделать это было не так уж сложно.

Петербург не услышал призыв федеральной власти

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь заметил, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге привито лишь чуть больше трети населения — 34,3%. Это 42-е место среди регионов, ниже среднероссийского показателя. По его мнению, вывод очевиден: петербургские власти провалили прививочную кампанию, а расплачиваться за это придется бизнесу и горожанам, которые рискуют потерять работу.

«Решения об обязательной вакцинации и локдауне, действительно, противоречат друг другу, что только добавляет нервозности. В целом мы видим, что руководство региона привычно следует федеральным рекомендациям, при этом не выдвигая инициатив по мерам поддержки пострадавших от локдауна предпринимателей. Призыв к региональным руководителям взять ответственность на себя услышан не был», — добавил Юрий Голубь.

Бизнес снова столкнулся с угрозой

Как отметил экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, позиции малого и среднего бизнеса в экономике Санкт-Петербурга остаются не такими устойчивыми, как хотелось бы. Сегодня нужно стимулировать инвестиции бизнеса в основной капитал, стимулировать развитие отраслей бизнеса с высокой добавленной стоимостью, способствовать росту индекса промышленного производства.

«Важным триггером успешности экономики города остается инвестиционная привлекательность для бизнеса. На фоне наступающего мягкого локдауна сегодня властям Северной столицы придется решать новые задачи, чтобы поддержать предпринимателей. Вполне возможно, что можно переосмыслить налоговую нагрузку, снизить стоимость подключения компаний к сетям монополий, в частности, электро- и водоснабжению, водоотделению. Непростые времена всегда способствуют модернизации управления экономикой, и сегодня бизнесу нужно оперативно протянуть руку помощи посредством налоговых льгот, особенно использующему упрощенную систему налогообложения», — пояснил Андрей Лобода.

Невские Новости / Дарья Зуева

Эксперт заметил, что ноябрь в Санкт-Петербурге традиционно является очень урожайным по выручке месяцем для кафе и ресторанов, индустрии развлечений и культуры, и, конечно, торговых сетей. Участники этих секторов рынка сегодня снова столкнулись с серьезной угрозой: при реализации худшего сценария с рынка могут уйти порядка 30-40% компаний. Особую обиду и раздражение вызывает тот факт, что порядка 80% сотрудников этих отраслей вакцинировались и в результате оказались заложниками нового всплеска заболеваний.

«Разрабатываемые меры поддержки в Смольном должны быть очень оперативными, простыми, продуманными и понятными. Нужно оказать эффективную поддержку бизнесу, сохранить дух предпринимательства в городе на Неве, рабочие места и драйвер роста экономики после выхода из непростой эпидемиологической ситуации», — заключил Андрей Лобода.

Ранее эксперты заявили, что, если власти Санкт-Петербурга введут локдаун, он нанесет серьезный удар по экономике и ухудшит ситуацию в социальной сфере и на потребительском рынке.