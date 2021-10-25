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Сирийская армия развернула колонну бронетехники ВС США в провинции Хасака
Армия
Сирийская армия развернула колонну бронетехники ВС США в провинции Хасака
twitter.com  /  @CJTFOIR

Дамаск, 25 октября. Сирийские военнослужащие развернули колонну американской бронетехники, которая пыталась продвинуться в район города Эль-Камышлы в провинции Хасака.

По имеющейся информации, колонну остановило подразделение правительственной армии. Сирийский офицер объяснил американским военным, что дальше колонна техники двигаться не может, потребовав развернуться. Бойцы ВС США пытались возразить, однако в конечном счете уехали в обратном направлении.

Отмечается, что инцидент произошел близ перекрестка двух автомобильных дорог — автотрассы № 7 и дороги M4 возле населенного пункта Демхия Мезин к югу от Эль-Камышлы. В данном районе в основном проживает курдское население.

Ранее сообщалось, что 21 октября несколько взрывов прогремели в районе военной базы США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Инцидент произошел на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

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Сирия сша бронетехника
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