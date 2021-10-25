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Советник главы Крыма Крючков назвал шизофренией требование Киева выплатить репарации
Политика
Советник главы Крыма Крючков назвал шизофренией требование Киева выплатить репарации
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 25 октября. Требования Офиса президента Украины выплатить Киеву репарации за Крым вызвали негативную реакцию у советника главы региона Олега Крючкова. Помощник губернатора Сергея Аксенова посоветовал Зеленскому и его команде не тратить время на шизофрению и отправляться в лес — за дровами.

На требования вывести из Крыма российские войска и выплатить компенсацию Крючков ответил цитатой из известного телесериала «Игра престолов». Политик намекнул: команде Зеленского вместо шизофренических заявлений следует думать о подготовке к зиме, которая обещает быть рекордно долгой и холодной.

«Зима близко. Я бы посоветовал Арестовичу отложить мечты о НАТО и забыть абсурдные заявления о репарациях, а лучше начать заготовку дров. Иначе к весне некому будет генерировать весь этот бред. Карпатских лесов стране победившей шизофрении хватит года на три», — поставил Крючков советника офиса Зеленского Алексея Арестовича на место.

Заявления команды Зеленского по Крыму носят откровенно противоречивый характер, и Киеву следует определиться с занимаемой по полуострову позицией. С таким заявлением выступила член Совета Федерации Екатерина Алтанбаева. Помимо Арестовича, пишет НСН, с заявлениями по российскому региону выступил и официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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