Советник главы Крыма Крючков назвал шизофренией требование Киева выплатить репарации

Симферополь, 25 октября. Требования Офиса президента Украины выплатить Киеву репарации за Крым вызвали негативную реакцию у советника главы региона Олега Крючкова. Помощник губернатора Сергея Аксенова посоветовал Зеленскому и его команде не тратить время на шизофрению и отправляться в лес — за дровами.

На требования вывести из Крыма российские войска и выплатить компенсацию Крючков ответил цитатой из известного телесериала «Игра престолов». Политик намекнул: команде Зеленского вместо шизофренических заявлений следует думать о подготовке к зиме, которая обещает быть рекордно долгой и холодной.

«Зима близко. Я бы посоветовал Арестовичу отложить мечты о НАТО и забыть абсурдные заявления о репарациях, а лучше начать заготовку дров. Иначе к весне некому будет генерировать весь этот бред. Карпатских лесов стране победившей шизофрении хватит года на три», — поставил Крючков советника офиса Зеленского Алексея Арестовича на место.

Заявления команды Зеленского по Крыму носят откровенно противоречивый характер, и Киеву следует определиться с занимаемой по полуострову позицией. С таким заявлением выступила член Совета Федерации Екатерина Алтанбаева. Помимо Арестовича, пишет НСН, с заявлениями по российскому региону выступил и официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.