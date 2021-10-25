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Цена газа в Европе вновь поднялась выше 1100 долларов за тысячу «кубов»

  /   Обновлено: 25 октября 2021 12:23
Экономика
Цена газа в Европе вновь поднялась выше 1100 долларов за тысячу «кубов»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лондон, 25 октября. Газовые котировки в ходе сессии на лондонской бирже ICE снова увеличились, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла отметки 1100 долларов за тысячу кубометров с учетом текущего обменного курса валют, или 92 евро за МВт*ч. На пике цена достигала 1139 долларов за тысячу «кубов».

Немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайр ранее заявил, что кризис цен на голубое топливо — это общеевропейская проблема. Тема является многогранной, и над решением работают власти всех стран. Кроме того, дипломат напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который отмечал, что Москва внесет свою лепту в разрешение ситуации.

Кризис на энергорынке Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали резко расти. Котировки едва не преодолели отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров из-за низкой заполненности подземных газовых хранилищ ЕС. Надежды Брюсселя на то, что спасением станет катарский СПГ, провалились. Доха признала, что ни физически, ни технически сейчас не готова к увеличению поставок, сообщает INFOX.

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