Кабмин РФ выделит около 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО

Москва, 25 октября. Малый бизнес и социальные некоммерческие организации (НКО) получат единовременные гранты на фоне пандемии коронавируса, заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

На эти цели кабмин выделит около 38,5 млрд рублей, добавил премьер-министр. Благодаря данной инициативе удастся поддержать около 3 млн человек, которые столкнулись с трудностями в период ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19.

Власти Москвы, тем временем, утвердили программу кредитования крупного бизнеса в период пандемии, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Срок субсидирования составит 12 месяцев, а сумма кредита не будет превышать 500 млн рублей.