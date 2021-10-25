Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 12:42
12:41
Экономика
Песков объяснил международной конъюнктурой рост цен на продукты в России
12:41
Политика
Сенатор Цеков призвал Украину не тешить себя «глупыми заявлениями» о репарациях за Крым
12:39
Общество
Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья
12:36
Происшествия
Краснодарский суд оставил в силе арест Андрею Пивоварову
12:35
Происшествия
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
12:35
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
12:34
Армия
Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
12:31
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
12:31
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
Все новости

Кабмин РФ выделит около 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО

  /   Обновлено: 25 октября 2021 12:24
Экономика
Кабмин РФ выделит около 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Малый бизнес и социальные некоммерческие организации (НКО) получат единовременные гранты на фоне пандемии коронавируса, заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. 

На эти цели кабмин выделит около 38,5 млрд рублей, добавил премьер-министр. Благодаря данной инициативе удастся поддержать около 3 млн человек, которые столкнулись с трудностями в период ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19.

Власти Москвы, тем временем, утвердили программу кредитования крупного бизнеса в период пандемии, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Срок субсидирования составит 12 месяцев, а сумма кредита не будет превышать 500 млн рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Кабмин РФ выделит около 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО
кабмин мишустин малый бизнес социальные нко
Комментировать