Журналистка Витязева согласилась со словами премьера Польши Моравецкого о третьей мировой

Москва, 25 октября. Третью мировую войну начнет вовсе не Россия, такое мнение высказала журналистка Юлия Витязева, согласившись с мнением властей Польши.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз может развязать третью мировую войну. Требования Брюсселя к Варшаве он назвал диалогом «с пистолетом у виска». Также Моравецкий отметил, что Польша при помощи «любого оружия» будет защищать свои интересы. С ним согласилась Витязева, которая уверена, что войну развяжут страны Запада, но никак не РФ.

«Хоть до кого-то стало доходить, что третью мировую, вопреки методичке, начнет отнюдь не Россия», — написала журналистка в Telegram-канале.

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Витязева добавила, что в случае начала войны все равно первым делом под раздачу попадет именно Польша.

Ранее Моравецкого оборвали на выступлении в Европарламенте. По мнению европейских политиков, премьер своей речью лишь порадует президента РФ Владимира Путина, передает НСН.

Как пишет немецкое издание Tageszeitung, решение Польши признать главенство национальных законов над законами ЕС разозлило руководство Брюсселя. В результате в Европе произошел огромный кризис, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС «задействует все доступные средства», чтобы в Польше было обеспечено верховенство европейского права.