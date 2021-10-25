Песков: кураторство вице-премьеров помогает главам регионов России

Москва, 25 октября. Главам российских регионов помогает кураторство вице-премьеров, оно упрощает процессы решения вопросов с федеральными ведомствами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением представитель Кремля поделился, отвечая на вопросы журналистов. У него поинтересовались, что изменилось в округах после назначения вице-премьеров их кураторами.

«Пока рано ждать, что что-то изменится в округах, очевидно, что, безусловно, такое кураторство помогает главам регионов вести темы, которые требуют согласования с различными федеральными ведомствами, упрощает, ускоряет эти процессы, поэтому так здесь линейно просто ожидать каких-то конкретных результатов вряд ли можно», — подчеркнул Песков.

Помимо этого, представитель Кремля отметил, что эта система призвана ускорить взаимодействие глав регионов с федеральными ведомствами.

Ранее он рассказал, что президент РФ Владимир Путин еще не проходил через повторную ревакцинацию. По словам Пескова, у российского лидера сохранился высокий показатель уровня антител.