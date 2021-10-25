Братьев Самойловых исключили из экскурсионных программ о свердловском роке

Екатеринбург, 25 октября. Экскурсоводы Екатеринбурга официально отказались рассказывать о рок-группе «Агата Кристи» в рамках программ о свердловском роке. Причиной этого стало скандальное выступление Вадима Самойлова во время «Ночи музыки».

В рамках своего последнего выступления, которое проходило в Ельцин-центре, рок-музыкант резко высказывался в адрес ЛГБТ-сообщества и либералов. При объяснении своей позиции музыкант совершенно не стеснялся в выражениях и нецензурно обругал присутствующих. Извиняться за свои действия он наотрез отказался.

В связи с хамским поведением и критикой в адрес площадки-организатора многие гиды решили не упоминать о братьях Самойловых и группе «Агата Кристи» в рамках туров. Гиды отмечают, что поведение музыканта заставило многих испытать «испанский стыд», чего бы им впредь не хотелось.

«У меня был план на большое интервью. Ничто не предвещало. Но после «Ночи музыки» обнуляю все свои намерения. Разочарование в людях — самое печальное, что периодически происходит в моей жизни», — рассказала экскурсовод Светлана Толмачева на своей странице в Facebook.

Под публикацией в соцсетях отметилась глава клуба «ЕкаХод» Светлана Гоцуленко, которая заявила, что в иммерсивных экскурсиях ее клуба также обойдутся без Самойловых, сообщает телеканал «360».

Ранее в защиту оскандалившегося Самойлова выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Политик считает любопытным, что некоторые коллеги стали так активно осуждать рокера.