Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг российских регионов по науке

Москва, 25 октября. Специалисты Росстата составили рейтинг лидеров среди регионов России по науке и развитию технологий. Первое место заняла Москва.

Как сказано в материалах исследования, применение высоких технологий и внедрение инноваций являются важнейшими факторами экономического развития, которые обеспечивают прогрессивные изменения, передает РИА Новости.

Сообщается, что вместе со столицей в тройку рейтинга попали Санкт-Петербург и республика Татарстан. Следом идут Нижегородская и Московская области, Ленинградская область заняла лишь 41-ю строчку списка. Последние места — у Ингушетии, Ненецкого автономного округа и Хакасии.

Позиции регионов рассчитывались исходя из интегрального значения, которое определялось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по четырем группам показателей: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».

Рейтинг лучших университетов мира составил ранее журнал Times Higher Education. В этом году в него попали 60 российских вузов, что стало рекордным числом за время существования топа.