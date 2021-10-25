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Корабль «Иван Грен» отработал применение палубной авиации в Баренцевом море

  /   Обновлено: 25 октября 2021 12:15
Армия
Корабль «Иван Грен» отработал применение палубной авиации в Баренцевом море
ДИМК МО РФ

Североморск, 25 октября. Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» и летчики отдельного вертолетного противолодочного авиаполка Северного флота РФ отработали применение авиации с палубы корабля в Баренцевом море.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что тренировка вертолетчиков проходила в полигонах боевой подготовки флота. Отмечается, что в маневрах были задействованы вертолеты морского базирования Ка-29.

«Вертолетчики отработали несколько летных смен, совершив более 100 взлетов и посадок на вертолетную площадку корабля», — говорится в сообщении.

Подчеркнем, что БДК проекта 11711 помимо техники и морского десанта способны брать на борт два десантно-штурмовых Ка-29. Они также могут оказывать огневую поддержку при высадке морпехов на берег.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота провели тренировку по отражению воздушного нападения условного противника. В ходе маневров средства радионаблюдения зафиксировали подлет «вражеской» авиации к пункту базирования боевых единиц ВМФ.

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