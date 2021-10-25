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Актрисы из сериала «Великолепный век» встретились в ресторане

Шоу-бизнес
Актрисы из сериала «Великолепный век» встретились в ресторане
instagram.com  /  @selmaergecofficial

Анкара, 25 октября. Актрисы из популярного турецкого сериала «Великолепный век» встретились в ресторане, пишет Teleprogramma.pro.

О встрече популярных турецких актрис стало известно из Instagram Сельмы Эргеч. Она выложила снимок, на котором с коллегами по сериалу весело проводит время в ресторане. О том, что женщины подружились на съемках, ни для кого не секрет.

Небахат Чехре в «Великолепном веке» сыграла мать султана — Валиде-султан, Нур Феттахоглу — фаворитку падишаха, красавицу черкешенку Махидевран-султан. А Сельма Эргеч прекрасно справилась с ролью младшей сестры султана Сулеймана — Хатидже-султан. 

В закадровой жизни актрисы дружны. Их можно часто увидеть обедающих вместе. Публикация в Instagram Сельмы Эргеч — прекрасное тому доказательство: Нур и Сельма словно дочери прислонились «к своей Валиде-султан». Подписчики отметили, что на встречу актрисы не позвали Мерьем Узерли, играющую роль Хюррем.

«А Хюррем-то опять не позвали?»;

«Просто Валиде-султан не переваривает эту рабыню»;

«Зачем им тут Хюррем? И так все прекрасно»;

«Ой, как хорошо сидят»;

«Как родные сестры с мамой! Супер»;

«Валиде — просто красотка! Ну и наши султанши Махидевран и Хатидже»;

«Редкие встречи такое счастье», — писали подписчики в комментариях. 

Актрисы из сериала «Великолепный век» встретились в ресторане
Кадр из сериала «Великолепный век» /

Ранее сообщалось, почему потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем.  

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Все новости / Шоу-бизнес / Актрисы из сериала «Великолепный век» встретились в ресторане
великолепный век Нур Феттахоглу Сельма Эргеч Небахат Чехре
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