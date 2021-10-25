Актрисы из сериала «Великолепный век» встретились в ресторане

Анкара, 25 октября. Актрисы из популярного турецкого сериала «Великолепный век» встретились в ресторане, пишет Teleprogramma.pro. О встрече популярных турецких актрис стало известно из Instagram Сельмы Эргеч. Она выложила снимок, на котором с коллегами по сериалу весело проводит время в ресторане. О том, что женщины подружились на съемках, ни для кого не секрет. Небахат Чехре в «Великолепном веке» сыграла мать султана — Валиде-султан, Нур Феттахоглу — фаворитку падишаха, красавицу черкешенку Махидевран-султан. А Сельма Эргеч прекрасно справилась с ролью младшей сестры султана Сулеймана — Хатидже-султан.

В закадровой жизни актрисы дружны. Их можно часто увидеть обедающих вместе. Публикация в Instagram Сельмы Эргеч — прекрасное тому доказательство: Нур и Сельма словно дочери прислонились «к своей Валиде-султан». Подписчики отметили, что на встречу актрисы не позвали Мерьем Узерли, играющую роль Хюррем.

«А Хюррем-то опять не позвали?»; «Просто Валиде-султан не переваривает эту рабыню»; «Зачем им тут Хюррем? И так все прекрасно»; «Ой, как хорошо сидят»; «Как родные сестры с мамой! Супер»; «Валиде — просто красотка! Ну и наши султанши Махидевран и Хатидже»; «Редкие встречи такое счастье», — писали подписчики в комментариях.

Кадр из сериала «Великолепный век» /

Ранее сообщалось, почему потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем.