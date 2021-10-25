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Путин тепло поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана
Политика
Путин тепло поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с убедительной победой на выборах, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах главы государства», — сказано в тексте.

Ранее член ЦИК России Антон Лопатин сообщил, что голосование на президентских выборах в Узбекистане успешно завершилось. Помимо этого, он отметил, что во время процедуры не было обнаружено никаких нарушений. Лопатин присутствовал на голосовании в качестве наблюдателя.

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