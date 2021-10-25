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Катар разочарован в контактах с США из-за приостановки сделки по беспилотникам
Весь мир
Катар разочарован в контактах с США из-за приостановки сделки по беспилотникам
wikipedia.org  /  Airwolfhound from Hertfordshire, UK / cc-by-sa-2.0

Доха, 25 октября. Катарские власти выразили недовольство из-за отсутствия ответа от Вашингтона на прошлогодний запрос о покупке Дохой передовых боевых беспилотников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Долгое время принимавшие участие в контртеррористических операциях Соединенных Штатов в Афганистане вооруженные силы Катара сделали запрос на покупку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B Predator еще в 2020 году, однако он до сих пор не получил внятной реакции. Это вызвало недоумение у официальной Дохи.

«Разочарование заключается в том, что нет четкого указания на то, почему [произошла] задержка по нашему запросу», — говорит один из представителей катарских властей.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил аналогичные запросы от других стран-союзников, в числе которых были Объединенные Арабские Эмираты. В дипломатическом ведомстве не комментируют, что конкретно мешает катарской сделке.

Намерения Дохи

Власти эмирата планируют использовать американские беспилотники, чтобы контролировать происходящее на территории объектов по добыче природного газа, а также для отслеживания угроз и предотвращения деятельности террористов в других регионах страны.

Помимо этого, Доха готовится принять Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Официальные лица полагают, что столь масштабное событие потребует беспрецедентных мер безопасности, которые власти хотят также обеспечить при помощи MQ-9B Predator.

Предполагаемая сделка с Вашингтоном оценивается в 600 млн долларов. В отдельном запросе катарские власти также упомянули самолеты-невидимки F-35.

Претензии Вашингтона

У американских властей есть ряд претензий к катарским партнерам. В первую очередь они связаны с обвинениями в адрес Дохи в поддержке движений ХАМАС и «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ).

18 октября состоялась встреча посла Катара в Палестинской Автономии Мухаммада аль-Эмади (который также является председателем Катарского комитета по восстановлению Газы) с лидером ХАМАС Яхьей Синваром.

Политики обсудили текущую ситуацию в Палестине и выразили надежду на достижение стабильности в регионе. В свою очередь Синвар поблагодарил катарцев за щедрую и постоянную поддержку палестинского народа и реализацию целого ряда жизненно важных проектов.

Что касается «Братьев-мусульман», Доха относится к числу немногих стран, которые не считают эту организацию террористической. Катарские власти поддерживали ее во время событий «арабской весны» в Египте в 2011 году.

Несмотря на ряд разногласий, в целом отношения Катара с Соединенным Штатами больше характеризуются, как партнерские. И теперь эмират напоминает США о своей помощи в Афганистане в период хаотичного вывода американских войск.

18 октября стало известно о беседе государственного секретаря США Энтони Блинкена с заместителем премьер-министра Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль-Тани. В ходе разговора обсуждалась и ситуация в Афганистане. Однако никаких подробностей пресс-служба дипломатического ведомства Соединенных Штатов не сообщила.

Партнерство Катара

Примечательно, что позиция Вашингтона в отношении контракта с Катаром вызывает недоумение у военных специалистов — в том числе и американских. Бывший глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что программа Штатов по продаже вооружений за рубеж имеет решающее значение в настоящее время, особенно в той связи, что страна сокращает свое военное присутствие в ближневосточном регионе.

«В целом именно партнерство с другими странами помогает поддерживать нам уровень своего влияния в регионе», — говорит Вотел.

Вотел называет Катар важным партнером, поскольку в эмирате находится крупнейшая локальная американская база Аль-Удейд, которую Вашингтон широко использует в своих операциях.

Кроме того, Доха является вторым по величине покупателем американского военного оборудования. Ее участие в программе Вашингтона по продажам боевой техники за рубеж оценивается в 26 млрд долларов.

Так или иначе, но в ноябре эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани планирует прибыть с визитом в Вашингтон. Ожидается, что отложенный запрос будет подниматься в ходе его бесед с представителями американского истеблишмента.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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