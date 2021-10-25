Песков анонсировал визит президента Финляндии Ниинисте в Москву

Москва, 25 октября. Президент Финляндии Саули Ниинисте прибудет в Москву с рабочим визитом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, визит финского лидера состоится на этой неделе.

«Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда. И будут в Москве переговоры с господином Ниинисте», — уточнил он в беседе с представителями СМИ.

Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит о других мероприятиях в графике президента РФ Владимира Путина.

Ранее Ниинисте заявил, что с Россией необходимо поддерживать диалог. Он считает, что в этом заинтересован и Запад.