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Песков анонсировал визит президента Финляндии Ниинисте в Москву
Политика
Песков анонсировал визит президента Финляндии Ниинисте в Москву
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 25 октября. Президент Финляндии Саули Ниинисте прибудет в Москву с рабочим визитом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, визит финского лидера состоится на этой неделе.

«Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда. И будут в Москве переговоры с господином Ниинисте», — уточнил он в беседе с представителями СМИ.

Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит о других мероприятиях в графике президента РФ Владимира Путина.

Ранее Ниинисте заявил, что с Россией необходимо поддерживать диалог. Он считает, что в этом заинтересован и Запад.

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