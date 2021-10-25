Журналисты National Interest назвали провалом желание Байдена нанести удар по России

Вашингтон, 25 октября. Президент США Джо Байден нанес три удара по России, но потерпел крах и провал. Об этом говорится в статье журналистов для издания The National Interest (NI).

Авторами материала выступили политические аналитики Рассел Берман и Рики Гилл. Они пишут, что Байден и его команда пытались нанести не менее трех ударов по России, но результат оказался неудачным. Работа Белого дома при Байдене начинает разочаровывать, пишет «ПолитРоссия».

«Команда (администрация Байдена — Прим. ФАН), которая имела блестящую рекламу, стала ярким примером некомпетентности», — говорится в статье.

Первым ударом стали атаки на газопровод «Северный поток — 2», но в результате Байден отказался от санкций против проекта, потому что так и не смог его остановить. Вторым ударом названо обращение США к Киргизии и Узбекистану на размещение своих военных сил, но в республиках Вашингтону отказали.

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Третьим ударом авторы материала сочли хаотичный вывод американских войск из Афганистана, но и здесь США ничего не выиграли. Более того, российский союзник Китай озвучил планы на афганские залежи редкоземельных металлов, заключили журналисты.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Байден разрабатывает план нового мирового порядка, в котором якобы не будет места России. По его словам, на Западе создают и в ближайшее время начнут реализацию новой концепции мироустройства, пишет НСН.

Рейтинг Байдена за последнее время сильно снизился, сообщают журналисты телеканала CNN. Авторы статьи увидели в этом позитивный сигнал, но не для президента, а для простых американцев.